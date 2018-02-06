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Almanya’da Çağla rüzgarı

Almanya’da Çağla rüzgarı
Milli sörfçü Çağla Kubat, 49. Boot Dusseldorf fuarında Türk turizminin tanıtımına katkı sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla geçtiğimiz gün Almanya'ya giden Kubat, fuarda yurdumuzun sahip olduğu su sporları imkanlarını anlattı.


Kubat'a ABD'li sörfçü eşi Jimmy Diaz eşlik etti.
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