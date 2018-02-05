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Zirveye çıkacak

Zirveye çıkacak
Rock Müziği'nin başarılı ismi Teoman, hayranlarıyla Uludağ'da ilk kez buluşacak. Ünlü rockçı, 15-18 Şubat tarihleri arasında 'Whiz Experience Designers' ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 'Türk Telekom Prime Corporate Weekend'de sahne alıp zirveyi ısıtacak.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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