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Tezgahtan dünya starlığına

Fenomen mandalinacı , dünya starlarını geride bıraktı. Şarkıcının klibi dünya listesinde ilk 25’e girdi

Tezgahtan dünya starlığına
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden fenomen mandalinacı Veysel Mutlu, ilk single çalışmasıyla rekora koşuyor. 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısıyla gündem olan Mutlu'nun klibi YouTube'un en çok izlenen 100 video' listesinde dünyada ilk 25'e girdi.



Geçtiğimiz hafta açıklanan listeye giren fenomen mandalinacı; Taylor Swift ve Rita Ora gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı. Mutlu, 15 günde 40 milyonun üzerinde izlenen klibiyle Türkiye trend listesinde de 1 numarada kaldı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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