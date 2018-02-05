Tezgahtan dünya starlığına

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden fenomen mandalinacı Veysel Mutlu, ilk single çalışmasıyla rekora koşuyor. 'Vay DelikanlıGönlüm' şarkısıyla gündem olan Mutlu'nun klibi YouTube'un en çok izlenen 100 video' listesindedünyada ilk 25'e girdi.
Geçtiğimiz hafta açıklanan listeye giren fenomen mandalinacı; Taylor Swift ve Rita Ora gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı. Mutlu, 15 günde 40 milyonun üzerindeizlenen klibiyle Türkiye trend listesinde de 1 numarada kaldı.
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