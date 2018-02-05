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Sessiz Hacı

Sessiz Hacı
Sosyetik işadamı Hacı Sabancı, önceki akşam sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile Bebek Otel'deydi. Boğaz'a karşı romantik bir akşam yemeği yiyen ikilinin ağzını çıkışta bıçak açmadı. Muhabirlere "İyi akşamlar" diyen Sabancı, aşkıyla VIP aracına geçip evinin yolunu tuttu.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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