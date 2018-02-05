Mesut’un uğuru Riri

Arsenal taraftarı olan Rihanna, önceki gün Everton’la oynanan maçı izledi. Ünlü şarkıcı, 5-1’lik galibiyet sonrası Mesut Özil’i tebrik etti. Bu anları sosyal medyada paylaşıp Rihanna’yı uğuru ilan eden Mesut Özil ise “Riri ile hala yenilmeziz” notu düştü...
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna,Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'in uğuruoldu. İngiliz Premier Ligi'nin ekiplerindenArsenal ile Everton, önceki akşam Londra'dakiEmirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal'inEverton'ı 5-1 yendiği müsabakayı Rihanna da izledi. Maçıkardeşi Rorrey Fenty ile izleyen popçu, koyu taraftarıolduğu Arsenal'i karşılaşma boyunca tezahüratlarıyladestekledi. Takımıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılanÖzil'i ilk tebrik eden isim Rihanna oldu. Şarkıcı,futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
AMİNE DE BEĞENMEDEN GEÇEMEDİ Yıldız futbolcu, Rihanna ile pozunu sosyal medyada paylaşarak olay yarattı. Güzel şarkıcıyla çektirdiği kareyi Twitter'da "Riri ile hâlâ yenilmeziz" notuyla paylaşan Özil, ayna kareye instagram'da da "Hangitakımı destekleyeceğini biliyor" notu düştü. Başarılı futbolcunun iki paylaşımında da Rihanna'yı uğuru ilan etmesi dikkat çekti. Özil'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımlarını bu yaz nikah masasına oturmayı planladığı aşkı Amine Gülşe de beğendi. Rihanna'nın Özil'le fotoğraf çektirdiğini gören taraftarlar ise İngilizce olarak "MesutAmine ile nişanlı" hatırlatmasında bulundu.
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