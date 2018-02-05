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Mesut’un uğuru Riri

taraftarı olan , önceki gün Everton’la oynanan maçı izledi. Ünlü şarkıcı, 5-1’lik galibiyet sonrası ’i tebrik etti. Bu anları sosyal medyada paylaşıp Rihanna’yı uğuru ilan eden Mesut Özil ise “Riri ile hala yenilmeziz” notu düştü...

Mesut’un uğuru Riri
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'in uğuru oldu. İngiliz Premier Ligi'nin ekiplerinden Arsenal ile Everton, önceki akşam Londra'daki Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal'in Everton'ı 5-1 yendiği müsabakayı da izledi. Maçı kardeşi Rorrey Fenty ile izleyen popçu, koyu taraftarı olduğu Arsenal'i karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla destekledi. Takımıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılan Özil'i ilk tebrik eden isim Rihanna oldu. Şarkıcı, futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



AMİNE DE BEĞENMEDEN GEÇEMEDİ
Yıldız futbolcu, Rihanna ile pozunu sosyal medyada paylaşarak olay yarattı. Güzel şarkıcıyla çektirdiği kareyi Twitter'da "Riri ile hâlâ yenilmeziz" notuyla paylaşan Özil, ayna kareye instagram'da da "Hangi takımı destekleyeceğini biliyor" notu düştü. Başarılı futbolcunun iki paylaşımında da Rihanna'yı uğuru ilan etmesi dikkat çekti. Özil'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımlarını bu yaz nikah masasına oturmayı planladığı aşkı Amine Gülşe de beğendi. Rihanna'nın Özil'le fotoğraf çektirdiğini gören taraftarlar ise İngilizce olarak "Mesut Amine ile nişanlı" hatırlatmasında bulundu.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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