Hizmetçiyle başı dertte!

Geçtiğimiz yıl evinde çalışan hizmetçisi tarafından darp edildiği haberleriyle gündeme gelen SibelTurnagöl, önceki gün İstinye'deydi. Turnagöl,eşi Mehmet Çelik'in gömleğiyle kendisine ait rujunu çaldığını iddia ettiği çalışanı mahkemeye vermişti. Oyuncu, şimdi de trajikomik bir durumla da karşı karşıya kaldığını söyledi.
DAVAYI BEKLİYOR Sibel Turnagöl, temizlikçinin de karşı dava açtığını dile getirdi. "Güyakadının çantasındakiruju çalmışım" diyen eski oyuncu, dava sürecinin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle beklediğini söyledi. Bu arada olay, Turnagöl'ün kendisine temizliğe gelen kadının hareketlerinden şüphelenip çantasını kontrol etmek istediği için çıkmıştı.
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