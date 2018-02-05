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Hizmetçiyle başı dertte!

Sibel Turnagöl’ün, evini soyup kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olduğu hizmetçisiyle başı dertte. Güzel oyuncu, “O da benden şikayetçi oldu. Güya çantasındaki rujunu çalmışım” dedi

Hizmetçiyle başı dertte!
Geçtiğimiz yıl evinde çalışan hizmetçisi tarafından darp edildiği haberleriyle gündeme gelen Sibel Turnagöl, önceki gün İstinye'deydi. Turnagöl, eşi Mehmet Çelik'in gömleğiyle kendisine ait rujunu çaldığını iddia ettiği çalışanı mahkemeye vermişti. Oyuncu, şimdi de trajikomik bir durumla da karşı karşıya kaldığını söyledi.

DAVAYI BEKLİYOR
Sibel Turnagöl, temizlikçinin de karşı dava açtığını dile getirdi. "Güya kadının çantasındaki ruju çalmışım" diyen eski oyuncu, dava sürecinin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle beklediğini söyledi. Bu arada olay, Turnagöl'ün kendisine temizliğe gelen kadının hareketlerinden şüphelenip çantasını kontrol etmek istediği için çıkmıştı.
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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