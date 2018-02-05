Gözlük şovu

Ailesiyle Kartalkaya'ya giden Işıl Reçber, zirvede de şovunu yaptı. Lüks giyim tutkusuyla bilinen Reçber, 4 bin TL'lik Gucci gözlükleriyle çektiği kareyi instagram'da paylaştı. Reçber, çerçevesi incilerle süslü olan ve kayak gözlüklerini andıran modelle havasını attı.