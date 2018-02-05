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Gözlük şovu

Gözlük şovu
Ailesiyle Kartalkaya'ya giden Işıl Reçber, zirvede de şovunu yaptı. Lüks giyim tutkusuyla bilinen Reçber, 4 bin TL'lik Gucci gözlükleriyle çektiği kareyi instagram'da paylaştı. Reçber, çerçevesi incilerle süslü olan ve kayak gözlüklerini andıran modelle havasını attı.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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