Diva’ya dava
Bülent Ersoy, tarzı hakkında yorum yapan Gülşah Saraçoğlu’na “O diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez” dedi. Rencide olan ünlü modacı Diva’yı mahkemeye verdi. 100 bin lira tazminat istedi
'KADINLIK ONURU ZEDELENDİ'
Bu yorum üzerine programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy, "Bu hanıma soruyorum. Taş uzmanı mı kendisi? Sen kim oluyorsun çocuğum? Sen önce kendi mesleğini yap, sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez" diyerek Saraçoğlu'na tepki gösterdi. Bülent Ersoy ertesi gün yine bir başka kanalda yayınlanan programa bağlanarak benzer sözleri yineledi. Ayrıca zamanında Saraçoğlu'nun Nükhet Duru'yla bir göz odada beraber yattığını ima etti. Bu sözler üzerine Saraçoğlu, Ersoy'u mahkemeye verdi. Ünlü sanatçı hakkında 100 bin liralık tazminat davası açan Saraçoğlu'nun avukatı Burak Temel, davalının Nükhet Duru'yla bir göz odada yattığı şeklindeki söylemiyle müvekkilini cinsellik anlamında rencide ettiğini ve kadınlık onurunu zedelediğini kaydetti.
MODA DANIŞMANIYDI
Gülşah Saraçoğlu'nun avukatı Burak Temel, dava dilekçesinde şunları anlattı: "Müvekkilim önceden davalıya moda danışmanlığı yapmış ve davalıya özel birçok kıyafet tasarımı yapmıştır. Müvekkilimin davalıyı rencide edici, küçük düşürücü en ufak bir ifadesi olmayıp aksine davalıyı övücü söylemlerde bulunmuştur. Ayrıca asla davalının takıları ve kıyafeti ile alay etme, onların sahteliğini iddia etme gibi bir
amacı da yoktur. Davalının ise müvekkilimin bu açıklamalarına karşın yersiz, anlamsız ve eleştiri boyutunu aşan açıklamaları olmuştur. Müvekkilimin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Davalının haksız eylem ve söylemleri nedeniyle kişilik hakları ve toplum önündeki itibarı ağır bir şekilde ihlal edilen müvekkil lehine 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz."
Ali OKTAY
Etiketler: Bülent Ersoy , nükhet duru , Gülşah Saraçoğlu , Burak Temel
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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