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Ceylan canlı yayında

Ceylan canlı yayında
Sosyetik güzel Ceylan Çapa, önceki akşam Arsenal ile Everton karşılaşmasını stadda izledi. Sosyetik güzel, maçın coşkusunu binlerce taraftarla birlikte yaşadı.



Sosyal medyada canlı yayın yapan Çapa, Beşiktaşlı taraftarlara da sürpriz yaptı. Çapa, Everton'a giden Cenk Tosun'un maç öncesi görüntüsünü de instagram'da paylaştı.
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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