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Anketçi Kaya

Anketçi Kaya
Serkan Kaya, önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Kaya, yeni klip için hayranları arasında anket yaptırdığını ve 'Lanet Olsun' şarkısında karar kılındığını dile getirdi.
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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