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Zerrin formda

Zerrin formda
Usta şarkıcı Zerrin Özer, 1 yıllık suskunluğunu Şehrazat'ın 'Beni Tanıma' adlı şarkısıyla bozdu. Önceki akşam Baltalimanı'ndaki bir restoranda şarkıyı görücüye çıkaran sanatçı, formda görüntüsüyle dikkat çekti. Mide ameliyatı sonrası 6 ayda 158 kilodan 100 kiloya düşen Özer "Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.
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