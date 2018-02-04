Yenge dikkat!

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Memleketinde kızlarıyla dondurma yiyen Sırp şarkıcıya sevenleri "Yenge, kışın ortasında dondurma yersen sesin kısılır" uyarısında bulundu.
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