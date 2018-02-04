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Yenge dikkat!

Yenge dikkat!
Jelena Karleusa, önceki gün kızları Nika ve Atina ile dondurma keyfi yaptı.



Memleketinde kızlarıyla dondurma yiyen Sırp şarkıcıya sevenleri "Yenge, kışın ortasında dondurma yersen sesin kısılır" uyarısında bulundu.
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