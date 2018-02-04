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Umut 'Saç'tılar

Ünlüler, anlamlı bir kampanyada buluştu. , , Mehmet Günsur gibi isimler, ‘Saçım saçın olsun’ kampanyasıyla kanser hastalarına moral verip saçlarından bir tutam bağışladı

Umut Saçtılar
Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden alkışlanacak bir hareket geldi. Aralarında Derin Mermerci, Ahu Yağtu, İdil Fırat, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsur, Ozan Güven ve Belçim Bilgin gibi isimlerin olduğu çok sayıda ünlü, 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek verdi. Ünlüler, kampanyada yer alıp hem kanserle savaş için farkındalık yarattı hem de saçlarından bir tutam bağışlayıp kemoterapi yüzünden saçları dökülen kanser hastaları için umut oldu.


'BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR'
Sosyal medyada 'Saçım saçın olsun' etiketiyle paylaşım yapan ünlüler, duygularını da takipçilerine aktarıp kampanyaya destek olmaya çağırdı. Bu isimlerden , "Başımıza her an her şey gelebiliyor. Unutmayalım, destek olmak doğamızda var" dedi. Sosyetik işkadını Derin Mermerci ise meme kanseri geçiren annesi Ender Mermerci'yi örnek gösterip "Şahsi tecrübemden söyleyebilirim ki birlikten güç doğar" diyerek herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.


Ebru KAZIKTAŞ
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