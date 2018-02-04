Umut 'Saç'tılar

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden alkışlanacak bir hareket geldi. Aralarında Derin Mermerci, Ahu Yağtu,İdil Fırat, Ceyda Düvenci,Berrak Tüzünataç, MehmetGünsur, Ozan Güven ve BelçimBilgin gibi isimlerin olduğu çok sayıda ünlü, 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek verdi. Ünlüler, kampanyada yer alıp hem kanserle savaş için farkındalık yarattı hem de saçlarından bir tutam bağışlayıp kemoterapi yüzünden saçları dökülen kanser hastaları için umut oldu.
'BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR' Sosyal medyada 'Saçım saçınolsun' etiketiyle paylaşım yapan ünlüler,duygularını da takipçilerine aktarıpkampanyaya destek olmaya çağırdı. Buisimlerden Ahu Yağtu, "Başımıza heran her şey gelebiliyor. Unutmayalım,destek olmak doğamızda var" dedi.Sosyetik işkadını Derin Mermerci isememe kanseri geçiren annesi EnderMermerci'yi örnek gösterip "Şahsitecrübemden söyleyebilirim kibirlikten güç doğar" diyerek herkesikampanyaya destek vermeyeçağırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.