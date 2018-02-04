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Romantik Şahan

Romantik Şahan
Eşi Selin Gökbakar'la Avusturya'da yorgunluk atan , tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.


Omzuna yatan eşiyle önceki gün poz veren ünlü komedyen, bu kareyi de "Biz" notuyla paylaştı.
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