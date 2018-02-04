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Panda Özge

Panda Özge
Önceki gün Erciyes'te kayak tatiline çıkan Özge Borak, çocukluğuna döndü. Sevgilisi Berkay Tahmaz ile Kayseri'ye giden ünlü oyuncu, beresiyle herkesi güldürdü. Pandalı beresiyle aşkına poz veren Borak, bu kareyi instagram'da paylaştı.
36 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımına annesi Buket Dizici Borak, "Şapkanla beraber yutarım seni" diye yorum yaptı. Sevilen oyuncu da "Anneciğim, sanal ortamda karizmamı çizme yahu" diye karşılık vererek yüzleri gülümsetti.
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