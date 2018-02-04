Panda Özge

Önceki gün Erciyes'tekayak tatiline çıkan ÖzgeBorak, çocukluğuna döndü.Sevgilisi Berkay Tahmazile Kayseri'ye giden ünlüoyuncu, beresiyle herkesigüldürdü. Pandalı beresiyleaşkına poz veren Borak, bukareyi instagram'da paylaştı. 36 yaşındaki oyuncununbu paylaşımına annesi BuketDizici Borak, "Şapkanlaberaber yutarım seni" diyeyorum yaptı. Sevilen oyuncuda "Anneciğim, sanalortamda karizmamı çizmeyahu" diye karşılık vererekyüzleri gülümsetti.
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