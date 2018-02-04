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İftiraları reddetti

İftiraları reddetti
Dünyaca ünlü top model kardeşler Bella ve 'in babası, 69 yaşındaki Mohamed Hadid taciz iddialarını reddetti. Son dönemde kendisi hakkında birçok iddia ortaya atıldığını belirten Baba Hadid, "Kızlarımın başarılı olması, onların düşmanlarını harekete geçirdi. Ben de böyle bir iftiraya maruz kaldım. Ancak endişe edilecek bir durum yok. Her şey ortada" dedi.
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