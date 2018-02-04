En güzel ninja

Victoria's Secret meleği Adriana Lima, güzelliğini korumak için bakımlarını ihmal etmiyor. 37 yaşındaki 2 çocukannesi Brezilyalı manken, önceki gün yüzüne kömür maskesi yaptı. Bu sayede cildindeki ölü deriden kurtulan güzel model, maskeli fotoğrafı da instagram'da paylaştı.
Simsiyah yüzüyle görenleri şaşkına çeviren Lima, paylaşımına da "Ninja" notu düştü. Karate hareketleri yaparak da moda giren ünlü modelin hayranları "SevgilinMetin seni bu halde görmesin" esprisi yaptı. Lima'nın bazı takipçileri de "Yenge, her haliylegüzel" demekten kendini alamadı.
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