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En güzel ninja

’yla aşkı tam gaz süren , yüzündeki maskeyle poz verip herkesi şaşırttı.

En güzel ninja
Victoria's Secret meleği Adriana Lima, güzelliğini korumak için bakımlarını ihmal etmiyor. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Brezilyalı manken, önceki gün yüzüne kömür maskesi yaptı. Bu sayede cildindeki ölü deriden kurtulan güzel model, maskeli fotoğrafı da instagram'da paylaştı.


Simsiyah yüzüyle görenleri şaşkına çeviren Lima, paylaşımına da "Ninja" notu düştü. Karate hareketleri yaparak da moda giren ünlü modelin hayranları "Sevgilin Metin seni bu halde görmesin" esprisi yaptı. Lima'nın bazı takipçileri de "Yenge, her haliyle güzel" demekten kendini alamadı.
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