Duygusal buluşma!

90’ların efsane müzik grubu Spice Girls (Baharat Kızlar), 50 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla yeniden buluştu. Grubun önemli isimlerinden Victoria Beckham, servet değerindeki teklifi kabul ettiklerini açıkladı…
Sonolarak 2012 LondraOlimpiyatları'nın açılış törenindebir araya gelen İngiliz pop müzikgrubu Spice Girls'ün hayranlarınıheyecanlandıran bir gelişme yaşandı.Daha önce birleşme fikrine sıcakbakmadığı iddia edilen VictoriaBeckham, efsanegrubun geri dönüş haberini açıkladı.43 yaşındaki Victoria, Geri Horner(45), Mel C (44), Mel B (42), EmmaBunton (42) ve kendisinin birlikteçekilmiş fotoğrafını instagramhesabından paylaşıp "Kızlarımıseviyorum. Öpücükler yolluyorum.Heyacanlıyım" notunu düştü. SpiceGirls'ün, tekrar bir araya gelmesininnedeni ise 'tamamen duygusal'olduğu da ortaya çıktı.
Grup, birdizi organizasyon için 50 milyonsterlin (yaklaşık 270 milyon TL)değerinde bir anlaşmaya imza attı.Her grup üyesinin, bu kapsamda10 milyon pound (yaklaşık 53milyon Türk TL) kazanacağı ifadeedildi. İngiliz The Sun gazetesi,Victoria Beckham'ın şarkı söylemekistemediğine dikkat çekerek,"Çin'de bir televizyon programıyapılması gündemde. Öte yandansponsorluk anlaşmaları ve en iyişarkılarından oluşan bir toplamaalbümün piyasaya sürülmesi sözkonusu. Ancak birkaç özel konserinde anlaşmanın içinde olacağınıtahmin ediyoruz" dedi.
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