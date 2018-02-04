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Duygusal buluşma!

90’ların efsane müzik grubu (Baharat Kızlar), 50 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla yeniden buluştu. Grubun önemli isimlerinden , servet değerindeki teklifi kabul ettiklerini açıkladı…

Duygusal buluşma!
Son olarak 2012 Londra Olimpiyatları'nın açılış töreninde bir araya gelen İngiliz pop müzik grubu 'ün hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Daha önce birleşme fikrine sıcak bakmadığı iddia edilen Victoria Beckham, efsane grubun geri dönüş haberini açıkladı. 43 yaşındaki Victoria, Geri Horner (45), Mel C (44), Mel B (42), Emma Bunton (42) ve kendisinin birlikte çekilmiş fotoğrafını instagram hesabından paylaşıp "Kızlarımı seviyorum. Öpücükler yolluyorum. Heyacanlıyım" notunu düştü. Spice Girls'ün, tekrar bir araya gelmesinin nedeni ise 'tamamen duygusal' olduğu da ortaya çıktı.


Grup, bir dizi organizasyon için 50 milyon sterlin (yaklaşık 270 milyon TL) değerinde bir anlaşmaya imza attı. Her grup üyesinin, bu kapsamda 10 milyon pound (yaklaşık 53 milyon Türk TL) kazanacağı ifade edildi. İngiliz gazetesi, 'ın şarkı söylemek istemediğine dikkat çekerek, "Çin'de bir televizyon programı yapılması gündemde. Öte yandan sponsorluk anlaşmaları ve en iyi şarkılarından oluşan bir toplama albümün piyasaya sürülmesi söz konusu. Ancak birkaç özel konserin de anlaşmanın içinde olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
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