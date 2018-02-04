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Çifte sevinç

İkiz bebek bekleyen ve eşi çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Rutkay, bir erkek ve bir kız annesi olacak

Çifte sevinç
Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, bu muratlarına geçtiğimiz ay ermişti. Çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gören 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı. 4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, önceki gün ikizlerinin cinsiyetini öğrendi.


ALIŞVERİŞE BAŞLADILAR
Müjdeli haberi alır almaz mutluluktan sevinç çığlıkları atan ikili, nazar korkusuyla bu haberi yakın dostları dışında kimseyle paylaşmadı. Hamileliğinin ilk aylarında bile bebek beklediğini gizleyen Doğa Rutkay'ın yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü çiftin kızı ile oğlu olacak. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenene kadar hiçbir hazırlık yapmamaya karar veren ikili, bu mutlu haberin ardından kıyafet alışverişine başladı. Doğuma kadar tüm hazırlıkları bitirmek için uğraşan Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal'ın bebeklerine verecekleri isim konusunda ise henüz bir karar vermedikleri öğrenildi. Yine ikilinin yakın çevresinden alınan bilgiye göre ağustos ayında doğacak ikizlerden kızın adına Rutkay, erkeğinkine de Kamal karar verecek.


TAKVİM ÖZEL
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