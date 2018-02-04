Çifte sevinç

Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, bu muratlarına geçtiğimiz ay ermişti. Çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gören 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı. 4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, önceki gün ikizlerinin cinsiyetini öğrendi.
ALIŞVERİŞE BAŞLADILAR Müjdeli haberi alır almaz mutluluktan sevinç çığlıkları atan ikili, nazar korkusuyla bu haberi yakın dostları dışında kimseyle paylaşmadı. Hamileliğinin ilk aylarında bile bebek beklediğini gizleyen Doğa Rutkay'ın yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü çiftin kızı ile oğlu olacak. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenene kadar hiçbir hazırlık yapmamaya karar veren ikili, bu mutlu haberin ardından kıyafet alışverişine başladı. Doğuma kadar tüm hazırlıkları bitirmekiçin uğraşan Doğa Rutkay ile KerimcanKamal'ın bebeklerine verecekleri isim konusunda ise henüz bir karar vermedikleri öğrenildi. Yine ikilinin yakın çevresinden alınan bilgiye göre ağustos ayında doğacak ikizlerden kızın adına Rutkay, erkeğinkine de Kamal karar verecek.
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