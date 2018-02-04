Başarıya doymuyor

Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Ayla', yurt dışında hak ettiği değeri görmeye devam ediyor. Kore Savaşı sırasında küçük bir kıza sahip çıkan kahraman Türk subayıSüleyman Dilbirliği'nin hayat hikayesini anlatan 'Ayla' geçtiğimiz ay ABD'de düzenlenen 29. PalmSprings Film Festivali'nde 'en iyiler' listesine girmişti. Film, bu kez de 22-25 Şubat tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan BoulderInternational Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.
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