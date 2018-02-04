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Başarıya doymuyor

Başarıya doymuyor
Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Ayla', yurt dışında hak ettiği değeri görmeye devam ediyor. Kore Savaşı sırasında küçük bir kıza sahip çıkan kahraman Türk subayı Süleyman Dilbirliği'nin hayat hikayesini anlatan 'Ayla' geçtiğimiz ay ABD'de düzenlenen 29. Palm Springs Film Festivali'nde 'en iyiler' listesine girmişti. Film, bu kez de 22-25 Şubat tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan Boulder International Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.
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