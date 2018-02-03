Kardashian şaşırttı

Kim Kardashianve Taylor Swiftarasında yaşanan kavgadaha da sertleşirken, dünilginç bir olay yaşandı. SevgililerGünü'nde herkese hediyegöndereceğini açıklayan KimKardashian, bu listeye özelliklekavgalı olduğu isimleri deekledi.
Instagram hikayedenbir fotoğraf paylaşan Kardashian,"Evet şaşırdınız biliyorum.Onlara bu gönderilenlerdenfazlasını hediyeedeceğim. Bunu SevgililerGünü için yapmayakarar verdim. Herkesbir sevgiliyi hak ediyor.Bu yüzden hediyelerisevdiklerime,benden nefretedenlere ve düşündüğümherkesegöndereceğim.Çünkü bu SevgililerGünü" diyeyazdı.
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