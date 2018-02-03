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Kardashian şaşırttı

Kardashian şaşırttı
Kim Kardashian ve Taylor Swift arasında yaşanan kavga daha da sertleşirken, dün ilginç bir olay yaşandı. Sevgililer Günü'nde herkese hediye göndereceğini açıklayan Kim Kardashian, bu listeye özellikle kavgalı olduğu isimleri de ekledi.


Instagram hikayeden bir fotoğraf paylaşan Kardashian, "Evet şaşırdınız biliyorum. Onlara bu gönderilenlerden fazlasını hediye edeceğim. Bunu Sevgililer Günü için yapmaya karar verdim. Herkes bir sevgiliyi hak ediyor. Bu yüzden hediyeleri sevdiklerime, benden nefret edenlere ve düşündüğüm herkese göndereceğim. Çünkü bu Sevgililer Günü" diye yazdı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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