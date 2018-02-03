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Kamuflaj modası

Kamuflaj modası
Hakan Ural, moda konusunda gençlerden geri kalmıyor. Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen 58 yaşındaki sunucu, son günlerin modası olan askeri kamuflaj desenli eşofmanı ile dikkat çekti.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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