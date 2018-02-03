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Evlilik istemiyor

Evlilik istemiyor
Çiçeği burnunda aşıklar Fulya Zenginer ile yönetmen Küntay Evren, önceki akşam The House Residence Bomonti'deki bir davetteydi. 5 aydır birlikte olan ikiliden 28 yaşındaki Zenginer, evlilik sorularını "Ne evliliği? Daha çok erken" diye yanıtladı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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