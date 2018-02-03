Eski eşten yadigar

Özlem Yıldız, önceki gün Etiler SerafinaRestaurant'taydı. Sunucu, boynundaki kalpli pırlanta kolyeyle dikkat çekti. Kolyesi sorulan Yıldız, farkında olmadan itirafta bulundu. Yıldız, "Builk Anneler Günühediyem" diye konuştu. Sunucu, böylece 2013'te boşandığı eşi Sinan Serter'in aldığı kolyeyi hala sakladığını ortaya çıkardı.
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