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Eski eşten yadigar

Eski eşten yadigar
Özlem Yıldız, önceki gün Etiler Serafina Restaurant'taydı. Sunucu, boynundaki kalpli pırlanta kolyeyle dikkat çekti. Kolyesi sorulan Yıldız, farkında olmadan itirafta bulundu.
Yıldız, "Bu ilk Anneler Günü hediyem" diye konuştu. Sunucu, böylece 2013'te boşandığı eşi Sinan Serter'in aldığı kolyeyi hala sakladığını ortaya çıkardı.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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