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Düğün evin bahçesinde

Düğün evin bahçesinde
Toplusoy Ailesi'nin karşı çıkmasına rağmen Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor. Aşkı uğruna oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp ABD'ye taşınan Ateş, önceki gün Toplusoy ile Miami Palm Beach'teki evlerinin kapısını Rose dergisine açtı.
Evlerinin bahçesinde sade bir törenle evlenmeyi planlayan ünlü çift, 4 yıllık aşklarının sırrını da verdi. Genç işadamı, "İlişkinin başında Ceyda 'Ne olursa olsun gün bitmeden küslük bitecek' diye kural koydu. Bu sayede aşkımız ilk günkü gibi sürüyor" dedi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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