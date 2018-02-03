Düğün evin bahçesinde

Toplusoy Ailesi'nin karşı çıkmasına rağmen Ceyda Ateş ile BuğraToplusoy ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor. Aşkı uğruna oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp ABD'yetaşınan Ateş, önceki gün Toplusoy ile MiamiPalm Beach'teki evlerinin kapısını Rose dergisine açtı. Evlerinin bahçesinde sade bir törenle evlenmeyi planlayan ünlü çift, 4 yıllık aşklarınınsırrını da verdi. Genç işadamı, "İlişkinin başında Ceyda 'Ne olursa olsungün bitmeden küslükbitecek' diye kural koydu. Bu sayede aşkımız ilk günkü gibi sürüyor" dedi.
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