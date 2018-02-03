; 18 / 6 12 / 6 14 / 2 -2 / -13 15 / 4 17 / 6 13 / 3 18 / 12 -4 / -17 11 / 3 17 / 10 16 / 7 19 / 4 13 / -1 6 / -7 16 / 7 11 / -1 4 / -6 13 / 1 13 / 4 22 / 11 17 / 12 12 / 0 14 / 0 16 / 7 13 / 0 18 / 4 17 / 12 11 / -3 8 / -1 -1 / -12 14 / 3 14 / 3 17 / 10 11 / -1 7 / -3 16 / 6 12 / -1 12 / 3 17 / 11 16 / 12 16 / 5 16 / 3 13 / 1 3 / -13 12 / 1 12 / -2 13 / 2 16 / 10 13 / 1 15 / 6 18 / 8 14 / 3 13 / 4 11 / 1 17 / 10 11 / 3 17 / 9 15 / 6 8 / -2 11 / 4 13 / 1 20 / 8 18 / 5 16 / 8 19 / 8 20 / 11 12 / 2 15 / 6 8 / -3 15 / 6 11 / 2 16 / 9 16 / 4 16 / 9 11 / 0 13 / 2 5 / -4 18 / 8 11 / 1 20 / 9 Dalış tutkusuyla bilinen Ayşegül Dinçkök, su üstündeki eğlencelerin de tadını çıkarmayı ihmal etmiyor. Profesyonel dalgıç olan Dinçkök, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'e gitti.
Dinçkök, önceki gün de dalgıç heykeliyle verdiği pozu "Dalmaya değil kaymaya" notuyla paylaştı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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