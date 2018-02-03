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Ana-kız tatil keyfi

Ana-kız tatil keyfi
Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Ünlü sunucu, kendiyle özdeşleşen mini eteğiyle dikkat çekti. Sömestr tatilini kızıyla gezerek değerlendirdiğini söyleyen Atacan, Su için bol bol alışveriş yapıp daha sonra soluğu sinema aldı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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