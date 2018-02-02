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Ünlüler rdi

Ünlüler delirdi
Kabataş'ın en yenisi Meyhane; kısa zamanda şehrin en popüler mekanlarından biri haline geldi. Manzaralı Setüstü sokaklarını lezzetleriyle şenlendiren mekanda, Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenebilirsiniz. Mekanın müdavimleri arasında birçok ünlü ve seçkin sima da bulunuyor...


Başak Dizer Tatlıtuğ da Deli'nin müdavimlerinden.
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