Ünlüler delirdi

; 18 / 6 13 / 2 12 / 1 2 / -14 12 / 0 14 / 6 12 / -1 19 / 11 1 / -13 7 / 0 16 / 8 14 / 6 18 / 6 13 / 0 3 / -9 14 / 4 9 / -3 4 / -7 12 / 1 11 / 3 17 / 7 15 / 10 11 / -2 11 / 2 14 / 6 13 / -2 17 / 7 15 / 9 10 / -5 9 / -1 1 / -11 12 / 0 12 / 3 14 / 7 7 / -3 8 / -7 15 / 6 8 / -5 9 / 3 15 / 9 16 / 10 14 / 4 16 / 0 10 / -5 3 / -11 11 / 2 9 / -4 11 / 0 14 / 9 11 / -3 14 / 3 18 / 8 11 / 0 11 / 2 10 / 0 14 / 8 11 / 0 16 / 9 10 / 5 8 / -3 10 / -2 10 / -4 15 / 6 18 / 4 14 / 6 18 / 7 16 / 9 12 / 1 12 / 5 7 / -4 14 / 4 11 / 0 13 / 7 13 / 4 13 / 6 10 / -3 13 / 2 7 / -1 17 / 7 8 / -2 15 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Kabataş'ın en yenisi Deli Meyhane; kısa zamanda şehrin en popüler mekanlarından biri haline geldi. Manzaralı Setüstü sokaklarını lezzetleriyle şenlendiren mekanda, Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenebilirsiniz. Mekanın müdavimleri arasında birçok ünlü ve seçkin sima da bulunuyor... Başak Dizer Tatlıtuğ da Deli'nin müdavimlerinden.
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