'Sen Anlat Karadeniz' zirvede
atv'nin yeni dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’, ekranda fırtına estirmeyi sürdürüyor. Dizi, önceki akşamki bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen yapım olarak Çarşamba akşamına damgasını vurdu
Dizi, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alıyor.
SES GETİREN AĞIT...
Çarpıcı hikayesi, Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini anlatan çekimleri ve başarılı oyuncularıyla şimdiden fenomen haline gelen dizinin müzikleri de büyük ses getiriyor. Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki bölümüne 'Zulmetme Karadeniz' ağıtı damga vurdu. Dizi için özel yazılan ağıtı, Ayse Nur Kolivar seslendirdi. Sözleri Sen Anlat Karadeniz senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait olan ağıtın bestesini Ender Gündüzlü, Metin Arıgül ve Ayşenur Kolivar yaptı.
göze parmak sokuyoruz!
Dizide kocasından gördüğü şiddet yüzünden Karadeniz'e kaçan genç bir kadını oynayan İrem Helvacıoğlu, şöyle dedi: "Kadına yönelik şiddet şimdi gündemde olsa bile kadınlar açısından hep vardı. Belki şimdi göze parmak sokmanın zamanı, biz onu yapacağız."
Etiketler: İrem Helvacıoğlu , Öykü Gürman , Gözde Kansu , Sinan Tuzcu , sen anlat karadeniz
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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