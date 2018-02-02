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'' zirvede

atv'nin yeni dizisi ‘’, ekranda fırtına estirmeyi sürdürüyor. Dizi, önceki akşamki bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen yapım olarak Çarşamba akşamına damgasını vurdu

Sen Anlat Karadeniz zirvede
Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu 'Sen Anlat Karadeniz', önceki akşam ekrana gelen ikinci bölümüyle de milyonları atv ekranına kilitledi. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 16,75 izlenme oranı ve yüzde 33,91 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı dizi; sosyal medyaya da damgasını vurdu.



Dizi, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alıyor.

SES GETİREN AĞIT...
Çarpıcı hikayesi, Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini anlatan çekimleri ve başarılı oyuncularıyla şimdiden fenomen haline gelen dizinin müzikleri de büyük ses getiriyor. 'in bu haftaki bölümüne 'Zulmetme Karadeniz' ağıtı damga vurdu. Dizi için özel yazılan ağıtı, Ayse Nur Kolivar seslendirdi. Sözleri Sen Anlat Karadeniz senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait olan ağıtın bestesini Ender Gündüzlü, Metin Arıgül ve Ayşenur Kolivar yaptı.
göze parmak sokuyoruz!


Dizide kocasından gördüğü şiddet yüzünden Karadeniz'e kaçan genç bir kadını oynayan , şöyle dedi: "Kadına yönelik şiddet şimdi gündemde olsa bile kadınlar açısından hep vardı. Belki şimdi göze parmak sokmanın zamanı, biz onu yapacağız."
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