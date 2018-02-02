'Saygı'lı ayrılık
Gül Gölge ile Murat Saygı, 11 yıllık evliliklerini noktalıyor. Hukuki sürecin başladığını söyleyen güzel sunucu, ‘Murat’la dostluğumuz sürecek’ dedi
Anlaşmalı olarak boşanacak olan Gül Gölge, çocukların velayetinin ise kendisinde kalacağını söyledi.
İddiaya göre Saygı çiftini bu noktaya getiren ise eski dostlar Elif Gönlüm ile Gül Gölge arasındaki 'mesaj krizi' oldu. Gönlüm; Gül Hanım'ın, eşi Kerem Gönlüm'e samimi mesajlar attığını iddia edince ortalık karışmıştı.
Halil ÇİLİNGİR
Etiketler: gül gölge , Murat Saygı
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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