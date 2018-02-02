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'Saygı'lı ayrılık

ile , 11 yıllık evliliklerini noktalıyor. Hukuki sürecin başladığını söyleyen güzel sunucu, ‘Murat’la dostluğumuz sürecek’ dedi

Saygılı ayrılık
Güzel sunucu Gül Gölge ile televizyoncu eşi Murat Saygı, 11 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Evliliklerinden 2 çocukları olan ünlü çiftten Gölge, hukuksal süreci başlattıklarını açıkladı. Eşiyle saygı çerçevesinde ayrılacağını söyleyen güzel oyuncu, "Çocuklarımız için de daima dost kalacağız" dedi.


Anlaşmalı olarak boşanacak olan , çocukların velayetinin ise kendisinde kalacağını söyledi.

İddiaya göre Saygı çiftini bu noktaya getiren ise eski dostlar Elif Gönlüm ile Gül Gölge arasındaki 'mesaj krizi' oldu. Gönlüm; Gül Hanım'ın, eşi Kerem Gönlüm'e samimi mesajlar attığını iddia edince ortalık karışmıştı.


Halil ÇİLİNGİR
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