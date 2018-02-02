Modanın çirkin yüzü

Hollywood'dabaşlayan taciz skandalları, moda dünyasına da sıçradı. Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen model Kate Upton'dan gelen itiraf, sektörde şok etkisi yarattı. 25 yaşındakiABD'li model, dünyaca ünlü marka Guess'nintasarımcısı Paul Marciano'yu tacizle suçladı.
'GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANIYOR' Marciano'nun halen Guess bünyesinde çalışmasının üzücü olduğunu söyleyen Kate Upton, tasarımcı için "Moda endüstrisindekigücünü, kadınları cinsel ve duygusalolarak taciz etmekte kullanıyor" dedi. 2010 ve 2011'de Guess'in pek çok kampanyasında boy gösteren modelin, tacizlerden bıktığı için bir daha markayla çalışmadığı konuşuluyor.
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