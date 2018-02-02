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Modanın çirkin yüzü

Modanın çirkin yüzü
Hollywood'da başlayan taciz skandalları, moda dünyasına da sıçradı. Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen model Kate Upton'dan gelen itiraf, sektörde şok etkisi yarattı. 25 yaşındaki ABD'li model, dünyaca ünlü marka Guess'nin tasarımcısı Paul Marciano'yu tacizle suçladı.


66 yaşındaki , evli ve 1 çocuk babası.

'GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANIYOR'
Marciano'nun halen Guess bünyesinde çalışmasının üzücü olduğunu söyleyen , tasarımcı için "Moda endüstrisindeki gücünü, kadınları cinsel ve duygusal olarak taciz etmekte kullanıyor" dedi. 2010 ve 2011'de Guess'in pek çok kampanyasında boy gösteren modelin, tacizlerden bıktığı için bir daha markayla çalışmadığı konuşuluyor.
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