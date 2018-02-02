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Her gün Türk şıklığı

Her gün Türk şıklığı
Eşi Prens William ile gittiği İsveç gezisinde geçtiğimiz gün Erdem Moralıoğlu imzalı kıyafetiyle büyük beğeni toplayan Kate Middleton, önceki akşam da Türk modacıdan vazgeçmedi. Cambridge Düşesi, katıldığı yemekte yine 'Erdem' imzalı bir kıyafet tercih etti.


Kate Middleton, mavi kadife kıyafetiyle yine beğeni kazandı.
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