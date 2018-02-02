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Havuz sefası

Havuz sefası
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, önceki gün İspanyol aşkı Georgina Rodriguez ile Madrid'deki dillere destan evinde havuz keyfi yaptı. Ünlü çifte, Ronaldo'nun ismi gizli bir kadından olan ikizleri eşlik etti.
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