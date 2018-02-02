Güzel buluşma

; 18 / 6 13 / 2 12 / 1 2 / -14 12 / 0 14 / 6 12 / -1 19 / 11 1 / -13 7 / 0 16 / 8 14 / 6 18 / 6 13 / 0 3 / -9 14 / 4 9 / -3 4 / -7 12 / 1 11 / 3 17 / 7 15 / 10 11 / -2 11 / 2 14 / 6 13 / -2 17 / 7 15 / 9 10 / -5 9 / -1 1 / -11 12 / 0 12 / 3 14 / 7 7 / -3 8 / -7 15 / 6 8 / -5 9 / 3 15 / 9 16 / 10 14 / 4 16 / 0 10 / -5 3 / -11 11 / 2 9 / -4 11 / 0 14 / 9 11 / -3 14 / 3 18 / 8 11 / 0 11 / 2 10 / 0 14 / 8 11 / 0 16 / 9 10 / 5 8 / -3 10 / -2 10 / -4 15 / 6 18 / 4 14 / 6 18 / 7 16 / 9 12 / 1 12 / 5 7 / -4 14 / 4 11 / 0 13 / 7 13 / 4 13 / 6 10 / -3 13 / 2 7 / -1 17 / 7 8 / -2 15 / 8 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Üyesi Berrin Yoleri, önceki gün Meryem Uzerli ile bir araya geldi.
Daha önce de kız çocukları yararına düzenlenen bir etkinlikte Yoleri ile birlikte çalışan güzel oyuncunun, daha kapsamlı bir proje için vakıfla birlikte çalışmalar yapacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.