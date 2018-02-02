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Güzel buluşma

Güzel buluşma
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Üyesi Berrin Yoleri, önceki gün Meryem Uzerli ile bir araya geldi.


Daha önce de kız çocukları yararına düzenlenen bir etkinlikte Yoleri ile birlikte çalışan güzel oyuncunun, daha kapsamlı bir proje için vakıfla birlikte çalışmalar yapacağı öğrenildi.
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