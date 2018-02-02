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Gökbakar bilmecesi

Gökbakar bilmecesi
Şahan Gökbakar, dün eşi Selin Hanım'la bu kareyi paylaştı. Şovmen, güneş gelen yüzünü eliyle kapatan eşi için de şöyle espri yaptı: "Öğlen güneşi güzele mi, sümüklüğe mi, sidikliğe mi yoksa hiçbirine mi vurur!"

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