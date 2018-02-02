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  1. Deli miyim gerçek olsun!
  2. 'Saygı'lı ayrılık

Evlilik yakında

Evlilik yakında
Bengü, önceki akşam sevgilisi Selim Selimoğlu ve ailesi ile yemek yedi. Arnavutköy'deki mekandan sevgilisiyle el ele çıkan ünlü popçu, "Aile yemeği yedik, İzmir'den de arkadaşlarımız geldi. Şimdi eve gidiyoruz" dedi. 38 yaşındaki , bu sözleriyle "Evlilik yakın" dedirtti.
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