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Esmersoy kış moduna girdi

Esmersoy kış moduna girdi
Sevgilisi Berk Suyabatmaz'la çıktığı tatilde yaklaşık 1 aydır deniz ve güneşin tadını çıkaran Burcu Esmersoy, normale döndü. Dün bir çekim için Kartalkaya'ya giden güzel sunucu, burada eksi 2 derecelik soğukla karşılaştı.


'a takipçileri "Sonunda o da kışı gördü" yorumu yaptı...
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