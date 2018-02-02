Boğaz formu

; 18 / 6 13 / 2 12 / 1 2 / -14 12 / 0 14 / 6 12 / -1 19 / 11 1 / -13 7 / 0 16 / 8 14 / 6 18 / 6 13 / 0 3 / -9 14 / 4 9 / -3 4 / -7 12 / 1 11 / 3 17 / 7 15 / 10 11 / -2 11 / 2 14 / 6 13 / -2 17 / 7 15 / 9 10 / -5 9 / -1 1 / -11 12 / 0 12 / 3 14 / 7 7 / -3 8 / -7 15 / 6 8 / -5 9 / 3 15 / 9 16 / 10 14 / 4 16 / 0 10 / -5 3 / -11 11 / 2 9 / -4 11 / 0 14 / 9 11 / -3 14 / 3 18 / 8 11 / 0 11 / 2 10 / 0 14 / 8 11 / 0 16 / 9 10 / 5 8 / -3 10 / -2 10 / -4 15 / 6 18 / 4 14 / 6 18 / 7 16 / 9 12 / 1 12 / 5 7 / -4 14 / 4 11 / 0 13 / 7 13 / 4 13 / 6 10 / -3 13 / 2 7 / -1 17 / 7 8 / -2 15 / 8 Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Hanım, durmak nedir bilmiyor. Hamileliği boyunca sürekli spor yapan Yağmur Sarıoğlu, ikinci bebeğini kucağına almasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen tempolu yürüyüşlere başladı.
Yağmur Hanım, oğlu Sarp ve pusetteki kızıyla önceki gün Boğaz'daydı.
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