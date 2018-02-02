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Yol Durumu
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Boğaz formu

Boğaz formu
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Hanım, durmak nedir bilmiyor. Hamileliği boyunca sürekli spor yapan , ikinci bebeğini kucağına almasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen tempolu yürüyüşlere başladı.


Yağmur Hanım, oğlu Sarp ve pusetteki kızıyla önceki gün Boğaz'daydı.
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