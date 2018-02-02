Bodrum aşkı suya gömüldü

Rus milyarder Farkhad Akhmedov, 2017 yazında yüzen sarayıyla Bodrum’a gelerek evliliğini kurtarmaya çalıştı. Ancak işadamının eşi, boşanmaktan ve talep ettiği 453 milyon pound’luk tazminattan vazgeçmeye niyetli değil!
Geçtiğimiz Mayıs'ta İngiltere'de görülen bir boşanma davası, olay yaratmıştı. Rus bir milyarderin eşine 453 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verildiği mahkemede gizlilik kararı vardı. Herkes, bu rekor tazminatı hangi milyarderin ödeyeceğini merak ederken sır perdesi aralandı. Bu ismin, Bodrum tatiliyle geçtiğimiz yaza damgasını vuran Farkhad Akhmedov olduğu ortaya çıktı. 320 milyon dolarlık yatıyla ülkemize gelen Azeri asıllı Rus milyarder, harcamalarıyla Bodrum esnafının yüzünü güldürmüştü.
GÖZLER MAHKEME SONUCUNDA... Bodrum'da eşi Tatyana Akhmedov ve üç çocuğuyla birlikte görüntülenen milyarderin, Türkiye tatilineevliliğini kurtarmak için çıktığı öğrenildi. Ancak Farkhad Akhmedov, eşini barışmaya ikna edemedi. 453 milyon pound yani 2buçuk milyar TL'lik tazminatta direten Tamara Akmedov, eşinin karşı davasıyla karşılaştı. Rus milyarder, 'eşinin haksızkazanç talep ettiği' iddiasıyla karşı dava açtı. Eşiyle 1993'te evlendiğini söyleyen ısrarlı eş ise "Mal varlığını benimle evliykenelde etti. Ondan neredeyse hiçbir şeyistemedim" dedi! Sonuç ise merakla bekleniyor.
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