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aşkı suya gömüldü

Rus milyarder , 2017 yazında yüzen sarayıyla ’a gelerek evliliğini kurtarmaya çalıştı. Ancak işadamının eşi, boşanmaktan ve talep ettiği 453 milyon pound’luk tazminattan vazgeçmeye niyetli değil!

Bodrum aşkı suya gömüldü
Geçtiğimiz Mayıs'ta İngiltere'de görülen bir boşanma davası, olay yaratmıştı. Rus bir milyarderin eşine 453 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verildiği mahkemede gizlilik kararı vardı. Herkes, bu rekor tazminatı hangi milyarderin ödeyeceğini merak ederken sır perdesi aralandı. Bu ismin, Bodrum tatiliyle geçtiğimiz yaza damgasını vuran Farkhad Akhmedov olduğu ortaya çıktı. 320 milyon dolarlık yatıyla ülkemize gelen Azeri asıllı Rus milyarder, harcamalarıyla esnafının yüzünü güldürmüştü.


GÖZLER MAHKEME SONUCUNDA...
Bodrum'da eşi Tatyana Akhmedov ve üç çocuğuyla birlikte görüntülenen milyarderin, Türkiye tatiline evliliğini kurtarmak için çıktığı öğrenildi. Ancak Farkhad Akhmedov, eşini barışmaya ikna edemedi. 453 milyon pound yani 2 buçuk milyar TL'lik tazminatta direten Tamara Akmedov, eşinin karşı davasıyla karşılaştı. Rus milyarder, 'eşinin haksız kazanç talep ettiği' iddiasıyla karşı dava açtı. Eşiyle 1993'te evlendiğini söyleyen ısrarlı eş ise "Mal varlığını benimle evliyken elde etti. Ondan neredeyse hiçbir şey istemedim" dedi! Sonuç ise merakla bekleniyor.



SERVETLİK AYRILIKLAR
Roman Abramovich'in 10 yıllık eşi Dasha Zhukova'dan boşanırken 1 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği söyleniyor.


Mel Gibson, 31 yıllık eşine boşanırken 425 milyon dolar verdi.


, Bettina Hanım'dan ayrılırken 17 milyon TL ödedi.
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