Afrin’den Deha’ya selam

Genç şarkıcı Deha Bilimlier, dün sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan bir fotoğrafla duygu dolu anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, Afrin'de vatani görevlerini yapan Mehmetçiğimiz'in hain teröristlerin üzerine attığı roketlerden birinin üzerine kendiadının yazılı olduğunu gördü.
Bu fotoğrafı hemen sosyal medya hesabında paylaşan popçu, şöyle dedi: "Vay benim kahramanlarım. Ne güzelve büyük bir sürpriz benim için. Çokduygulandım. Ayağınıza taş değmesin,size canımız fena yiğit kardeşlerim."
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