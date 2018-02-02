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Afrin’den Deha’ya selam

Afrin’den Deha’ya selam
Genç şarkıcı Deha Bilimlier, dün sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan bir fotoğrafla duygu dolu anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, Afrin'de vatani görevlerini yapan Mehmetçiğimiz'in hain teröristlerin üzerine attığı roketlerden birinin üzerine kendi adının yazılı olduğunu gördü.


Bu fotoğrafı hemen sosyal medya hesabında paylaşan popçu, şöyle dedi: "Vay benim kahramanlarım. Ne güzel ve büyük bir sürpriz benim için. Çok duygulandım. Ayağınıza taş değmesin, size canımız fena yiğit kardeşlerim."
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