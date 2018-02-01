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Züğürt Okan

Züğürt Okan
Şovmen , önceki akşam sevgilisi Selin Atasoy'la Asmalımescit'te görüntülendi. Bahşiş isteyen çalgıcılara "Kredi kartından başka bir şey yok. Sizde varsa bana verin" diyen Bayülgen, "Kredi kartına 6 taksit yaparız" karşılığını alınca gülümsedi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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