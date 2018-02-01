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Yüzü gülüyor

Sunucu ’le boşanırken eski eşine talep ettiği tazminatı vermeyen , önceki gün Etiler’de neşeli haller sergiledi

Yüzü gülüyor
Demet Şener'le çekişmeli boşanma süreci 2 hafta önce son bulan İbrahim Kutluay, rahat bir nefes aldı. Şener'den 19 Ocak'ta boşanan eski Milli basketbolcu, önceki gün oğlu Ömer'le Etiler Kebapçısı'ndaydı. Kutluay'a kendisini ihanetle suçlayan Şener'in yeni dava açma hazırlığında olması soruldu. Bugüne kadar evliliği ve boşanması hakkında konuşmayan Kutluay, bu kuralını bozmadı.


TAŞINI ATTI!
Soruları yanıtsız bırakan "Ben hiçbir zaman bu konularla ilgili konuşmadım. Konuşan konuşsun; ben konuşmam" diyerek eski eşine taşını attı. Öyle ki Şener, boşanmaya karar verdiği ilk günden bu yana Kutluay için demediğini bırakmadı.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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