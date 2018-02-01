Yüzü gülüyor

Demet Şener'le çekişmeli boşanma süreci 2 hafta önce son bulan İbrahim Kutluay, rahat bir nefes aldı. Şener'den 19 Ocak'ta boşanan eski Milli basketbolcu, önceki gün oğlu Ömer'le Etiler Kebapçısı'ndaydı. Kutluay'a kendisini ihanetle suçlayan Şener'in yeni dava açma hazırlığında olması soruldu. Bugüne kadar evliliği ve boşanması hakkında konuşmayan Kutluay, bu kuralını bozmadı.
TAŞINI ATTI!
Soruları yanıtsız bırakan İbrahim Kutluay"Ben hiçbir zamanbu konularla ilgilikonuşmadım. Konuşankonuşsun; benkonuşmam" diyerek eski eşine taşını attı. Öyle ki Şener, boşanmaya karar verdiği ilk günden bu yana Kutluay için demediğini bırakmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.