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Şıkel’in kar neşesi

Şıkel’in kar neşesi
Yurdumuzun gözde kayak merkezleri yerine Fransa ve İsviçre Alpleri'ne giden ünlülerin aksine Çağla Şıkel, önceki gün soluğu Erzurum'da aldı. Oğulları Kuzey ve Uzay'la Sway Hotels'e giden güzel manken, çocuklarıyla stres attı.


Bembeyaz karlar üzerinde oğullarıyla oynayan 39 yaşındaki model, çocukluğuna döndü.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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