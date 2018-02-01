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Paris Kardashian

Paris Kardashian
'in 'Yeezy' markası için imza attığı reklam çekimleri olay yarattı. Ünlü rapçi, ses getirmek için 'u eşi 'a benzetti. Kim'e ikizi kadar benzeyen Hilton, "Çekimler sırasında çok eğlendim" dedi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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