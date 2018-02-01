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Eşkıya halayı

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı , önceki gün 53 yaşına girdi. Usta oyuncunun doğum günü için ekip arkadaşları Taksim’de parti verdi. Gecede şarkılar söyleyen Kaynarca, ‘’ ekibiyle halay çekti

Eşkıya halayı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, 53. yaşını önceki akşam renkli bir partiyle kutladı. Taksim CVK Otel'deki partide 'EDHO' ekibi ve dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz hazır bulundu. Kaynarca, geceye katılanlara müzik ziyafeti verdi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen ünlü sanatçı; Seda Sayan, Zara ve Kubat ile şarkılar söyledi. , seslendirdiği 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsüyle de alkış aldı.


ANLAMLI DİLEK...
Usta sanatçı, kendisi için özel olarak hazırlanan altın piramit şeklindeki pastayı ise kılıçla kesti. Oktay Kaynarca "Mumları üflerken bir dilek tuttunuz mu?" sorusuna ise şu anlamlı yanıtı verdi: "Ülkemiz zor bir dar boğazdan geçiyor. Bu dar boğazdan Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla çıkacağız. Memleket ve millet olarak elbette bunu atlatacağız. Şu anda gönlümden geçen tek dileğim budur..."


Davetlilerin bir an bile yerinde durmadığı partide '' ekibi halay çekerken eğlence doruğa çıktı.


KAYNARCA'NIN MELEKLERİ
EDHO'nun başarılı yıldızları ile , Kaynarca'yla dans etti. Geçtiğimiz sezon dizinin kadrosunda yer alan Meryem Uzerli de partideydi. Güzel oyuncularla poz veren Kaynarca'yı görenler 'Oktay'ın melekleri' esprisini yapmaktan kendilerini alamadı.


Doğan SAVAŞ
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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