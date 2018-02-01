Eşkıya halayı

ANLAMLI DİLEK...
Usta sanatçı, kendisi için özel olarak hazırlanan altın piramit şeklindeki pastayı ise kılıçla kesti. Oktay Kaynarca "Mumları üflerken bir dilek tuttunuz mu?" sorusuna ise şu anlamlı yanıtı verdi: "Ülkemiz zor bir dar boğazdan geçiyor. Bu dar boğazdan Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla çıkacağız. Memleket ve millet olarak elbette bunu atlatacağız. Şu anda gönlümden geçen tek dileğim budur..."
Davetlilerin bir an bile yerinde durmadığı partide 'EDHO' ekibi halay çekerken eğlence doruğa çıktı.
KAYNARCA'NIN MELEKLERİ
EDHO'nun başarılı yıldızları Deniz Çakır ile Sanem Çelik, Kaynarca'yla dans etti. Geçtiğimiz sezon dizinin kadrosunda yer alan Meryem Uzerli de partideydi. Güzel oyuncularla poz veren Kaynarca'yı görenler 'Oktay'ın melekleri' esprisini yapmaktan kendilerini alamadı.
Doğan SAVAŞ
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