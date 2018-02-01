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Düşesin Türk şıklığı

Düşesin Türk şıklığı
Önceki akşam İsveç Kraliyet Ailesi ile bir araya gelen Cambridge Düşesi Kate Middleton, yine kural bozmadı. Sık sık Türk modacı Erdem'in kıyafetlerini tercih eden Middleton, 10 bin 350 TL'lik kıyafetiyle modacılardan tam not aldı.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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