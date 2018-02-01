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Diva sert çıktı

Diva sert çıktı
Geçtiğimiz gün zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, önceki akşam taburcu oldu. Diva, tartıştığı Gülşah Saraçoğlu'nun "Mehmetçik Vakfı'na 100 bin TL bağışlarsa affederim" açıklaması için "Ben oraya servetimi bağışladım. 100 bin TL çerez parası" dedi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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