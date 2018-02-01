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Bir Demet karışıklık

Bir Demet karışıklık
Lüks giyim tutkusuyla bilinen Demet Akalın, önceki gün İstinye'deydi. Ünlü popçuyu görenler ise "Yine ne bulduysa giymiş" yorumu yaptı. Kamuflaj desenli Balmain ceketinin altına çiçekli elbise giyen Akalın, "Olmamış" dedirtti.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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