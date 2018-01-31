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Zehirlenmese bari

‘O Sen Olsan Bari’ şarkısıyla gönüllerde taht kuran ’nin iştahı kabardı. Popçunun kahvaltı tabağındaki sushi, havyar, midye ve karidesi görenler şaştı kaldı

Zehirlenmese bari
Geçtiğimiz günlerde ABD'den Türkiye'ye dönen Aleyna Tilki'nin iştahı açıldı. Önceki gün dostlarıyla İstanbul'daki bir mekanda kahvaltı yapan genç popçu, paylaştığı mönüyle ağızları açıkta bıraktı. Açık büfeden kendine karışık bir tabak hazırlayan Aleyna'nın mönüsünde yok yoktu...


Ünlü şarkıcının paylaştığı kahvaltı tabağındaki midye, sushi, karides, havyar, patlıcanlı ezme, fasulye, lahana salatası, rokfor peyniri, salatalık ve çileği görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı için oldukça ağır lezzetleri midesine afiyetle indiren şarkıcı, ardından da bol kremalı bir tatlı olan 'donut' yedi. Tilki'nin bu ziyafeti ise "Zehirlenmese bari" dedirtti...
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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