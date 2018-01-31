Ünlü şarkıcının paylaştığı kahvaltı tabağındaki midye, sushi, karides, havyar, patlıcanlı ezme, fasulye, lahana salatası, rokfor peyniri, salatalık ve çileği görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı için oldukça ağır lezzetleri midesine afiyetle indiren şarkıcı, ardından da bol kremalı bir tatlı olan 'donut' yedi. Tilki'nin bu ziyafeti ise "Zehirlenmese bari" dedirtti...
Zehirlenmese bari
‘O Sen Olsan Bari’ şarkısıyla gönüllerde taht kuran Aleyna Tilki’nin iştahı kabardı. Popçunun kahvaltı tabağındaki sushi, havyar, midye ve karidesi görenler şaştı kaldı
Ünlü şarkıcının paylaştığı kahvaltı tabağındaki midye, sushi, karides, havyar, patlıcanlı ezme, fasulye, lahana salatası, rokfor peyniri, salatalık ve çileği görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı için oldukça ağır lezzetleri midesine afiyetle indiren şarkıcı, ardından da bol kremalı bir tatlı olan 'donut' yedi. Tilki'nin bu ziyafeti ise "Zehirlenmese bari" dedirtti...
Etiketler: aleyna tilki , İstanbul , Türkiye
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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