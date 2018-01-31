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Nazar korkusu

Nazar korkusu
Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne-baba olan Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Aqua Florya AVM'deydi. Bir oğulları olan futbolcu, "Kız babası olmak çok farklı bir duygu" diye konuştu.



Kızlarını objektiflerden gizleyen ikili, nazar korkusuyla bebeğin 40'ı çıkmadan yüzünü göstermeyeceklerini söyledi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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